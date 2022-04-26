Nijerya'dan İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri arasında dayanışma çağrısı - Son Dakika
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Nijerya'dan İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri arasında dayanışma çağrısı

26.04.2022 16:31
Nijerya'dan İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri arasında dayanışma çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üye ülkelerini, son zamanlarda Afrika'ya odaklanan küresel terörizme karşı mücadelede birbirlerini desteklemeye çağırdı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üye ülkelerini, son zamanlarda Afrika'ya odaklanan küresel terörizme karşı mücadelede birbirlerini desteklemeye çağırdı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre Buhari, Ruanda'nın başkent Kigali'de haziranda düzenlenecek Commonwealth Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Buhari, Commonwealth üye ülkelerini savunma alanında yakın çalışmaya ve küresel terörizme karşı mücadelede birbirlerini desteklemeye çağırdı.

Üye ülkelerin çeşitli çevrelerden geldiğini, ticaret ve güvenlik konularında farklı çıkarları olmaları nedeniyle beraber çalışmayacakları iddialarına inanmadığının belirten Buhari, iş birliği yapıldığında bu iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamanın mümkün olduğunu ifade etti.

Buhari, Commonwealth toplantısının, "kulüp" potansiyelinin yeniden tasarlandığı bir an olması gerektiğini kaydetti.

Kigali'deki toplantıda üye ülkeler arasında daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini belirten Buhari, "Commonwealth'in geleceğini tartışmak doğru. Mevcut haliyle mükemmel bir şekilde sürdürülebilir olmasına rağmen, mevcut iş birliği seviyeleri beklentilerimizin sınırı olursa, üyelerine bir kötülük olacaktır." ifadesini kullandı.

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Muhammed Buhari, Nijerya, Ruanda, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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