Nijerya'dan yerli doğal gaz kullanımına teşvik kararı - Son Dakika

Nijerya hükümeti, ülkede çıkartılan yerli doğal gazın kullanımını artırmak amacıyla boru hatlarının geliştirilmesi için özel yatırım teşviki kararı aldı.

Başkent Abuja'da, Nijerya Ulusal Petrol Şirketince "3'üncü Uluslararası Petrol Zirvesi" düzenlendi.

Nijerya Enerji ve Petrol Bakanı Timipre Sylva, burada yaptığı konuşmada, ülkede yerli yakıt kullanımını artırmak ve boru hatlarına özel yatırımı teşvik etmek için gaz taşımacılığını kapsayan yeni düzenlemeleri başlattığını belirtti.

Nijerya'nın zengin petrol ve gaz rezervleri bulunduğuna işaret eden Sylva, doğal gaz sektörünün ham petrol endüstrisinin gölgesinde kaldığını ve bu sektörün az geliştiğini vurguladı.

Sylva, yeni düzenlemelerin gaz ticaretine teşvik edeceğini ve boru hattı operatörleriyle kullanıcılar arasındaki tüm sözleşmelerin uygulanacağını belirterek, bu düzenlemelerin gaz sektörünü yatırımcılara daha çekici hale getireceğini kaydetti.

Zirvede, Devlet Başkanı Muhammed Buhari adına konuşan Nijerya Hükümet Sekreteri Boss Mustapha da ülkedeki yabancı petrol şirketlerine, yatırımlarından yüksek kazanç elde edeceklerinin güvencesini verdi.