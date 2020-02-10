Nijerya'dan yerli doğal gaz kullanımına teşvik kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'dan yerli doğal gaz kullanımına teşvik kararı - Son Dakika

Nijerya'dan yerli doğal gaz kullanımına teşvik kararı

6 saat önce

Nijerya hükümeti, ülkede çıkartılan yerli doğal gazın kullanımını artırmak amacıyla boru hatlarının geliştirilmesi için özel yatırım teşviki kararı aldı.

Nijerya'dan yerli doğal gaz kullanımına teşvik kararı, System.String[]

Nijerya hükümeti, ülkede çıkartılan yerli doğal gazın kullanımını artırmak amacıyla boru hatlarının geliştirilmesi için özel yatırım teşviki kararı aldı.

Başkent Abuja'da, Nijerya Ulusal Petrol Şirketince "3'üncü Uluslararası Petrol Zirvesi" düzenlendi.

Nijerya Enerji ve Petrol Bakanı Timipre Sylva, burada yaptığı konuşmada, ülkede yerli yakıt kullanımını artırmak ve boru hatlarına özel yatırımı teşvik etmek için gaz taşımacılığını kapsayan yeni düzenlemeleri başlattığını belirtti.

Nijerya'nın zengin petrol ve gaz rezervleri bulunduğuna işaret eden Sylva, doğal gaz sektörünün ham petrol endüstrisinin gölgesinde kaldığını ve bu sektörün az geliştiğini vurguladı.

Sylva, yeni düzenlemelerin gaz ticaretine teşvik edeceğini ve boru hattı operatörleriyle kullanıcılar arasındaki tüm sözleşmelerin uygulanacağını belirterek, bu düzenlemelerin gaz sektörünü yatırımcılara daha çekici hale getireceğini kaydetti.

Zirvede, Devlet Başkanı Muhammed Buhari adına konuşan Nijerya Hükümet Sekreteri Boss Mustapha da ülkedeki yabancı petrol şirketlerine, yatırımlarından yüksek kazanç elde edeceklerinin güvencesini verdi.

Nijerya, Abuja, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı
Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı Öfkeli taksici dehşet saçtı! Oto tamircisi ve 2 çalışanı aracıyla ezdi ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 01:28:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'dan yerli doğal gaz kullanımına teşvik kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]