Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 20 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abuja II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 20 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Kongo açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli geminin, 20 Ocak'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Kaynak: AA
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