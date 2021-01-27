Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 13 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi dün saat 13.20'de BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaştı.

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