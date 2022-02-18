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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, AB'ye darbecilere yönelik yaptırımlara destek çağrısı yaptı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, AB'ye darbecilere yönelik yaptırımlara destek çağrısı yaptı

18.02.2022 15:46
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, AB'ye darbecilere yönelik yaptırımlara destek çağrısı yaptı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Avrupa Birliğini (AB), Afrika ülkelerindeki darbecilere yaptırım uygulanmasında Afrika Birliğini (AfB) desteklemeye çağırdı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Avrupa Birliğini (AB), Afrika ülkelerindeki darbecilere yaptırım uygulanmasında Afrika Birliğini (AfB) desteklemeye çağırdı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB-AfB Zirvesi'ne katılan Devlet Başkanı Buhari, basın mensuplarına kıtanın batısında artan anayasaya aykırı hükümet değişikliklerinin büyük endişe kaynağı haline geldiğini söyledi.

Buhari, hükümetleri anayasaya aykırı olarak değiştiren ülkelere yönelik yaptırımların alınması ve uygulanması konusunda AB'den daha güçlü destek istedi.

Afrika'daki aşırılık, çatışma ve gerilimlerin temel nedenlerini ortadan kaldırmak gerektiğini vurgulayan Buhari, şunları kaydetti:

"Afrika, özellikle kırsal alanlarda, farklı şiddet içeren aşırılık, toplum temelli çatışmalar ve etnik gruplar arası gerilim dalgalarına tanık olmaya devam etti. Kıtamız onlarca yıldır terörizm ve şiddet içeren aşırıcılık nedeniyle siyasi istikrardan ve sosyo-ekonomik kalkınmadan mahrum kaldı."

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Muhammed Buhari, Avrupa Birliği, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Buhari, AB'ye darbecilere yönelik yaptırımlara destek çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya Devlet Başkanı Buhari, AB'ye darbecilere yönelik yaptırımlara destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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