Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Boko Haram mağdurlarının yüzde 90'ı Müslüman" - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Boko Haram mağdurlarının yüzde 90'ı Müslüman"

6 saat önce

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram terör örgütünün Hristiyanları hedef aldığını iddia etmesine rağmen mağdurların yüzde 90'ının Müslüman olduğunu söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari:

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram terör örgütünün Hristiyanları hedef aldığını iddia etmesine rağmen mağdurların yüzde 90'ının Müslüman olduğunu söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre Buhari, örgütün savunmasız ve sivil insanları hedef aldığını belirterek, bazı imam ve papazların saldırılar noktasında birbirlerini suçladığına dikkati çekti ve "Nijerya'da dini bölünme isteyenlere yer yok. Nijeryalılar daha fazla birlik için çabalamalıdır." dedi.

Buhari, "Boko Haram örgütünün kurbanlarının yüzde 90'ı Müslümanlardan oluşuyor. Onlar, Müslüman öğrencilerin okuduğu okullara saldırıyor, camileri hedef alıyor ve imamları öldürüyor." ifadesini kullandı.

2009'dan bu yana kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Afrika'nın yaklaşık 200 milyonla en fazla nüfusuna sahip Nijerya'da nüfusun yüzde 50'sini Müslümanlar, yüzde 40'ını Hristiyanlar, yüzde 10'unu da yerel dinlere inananlar oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Muhammed Buhari, Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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