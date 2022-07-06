Nijerya Devlet Başkanı Buhari, cezaevinden firar eden mahkumların yakalanmasını istedi - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, cezaevinden firar eden mahkumların yakalanmasını istedi

06.07.2022 23:11
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, cezaevinden firar eden mahkumların yakalanmasını istedi

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, başkent Abuja'nın Kuje bölgesindeki bir cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden 600 mahkumun yakalanması için güvenlik güçlerine talimat verdi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, başkent Abuja'nın Kuje bölgesindeki bir cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden 600 mahkumun yakalanması için güvenlik güçlerine talimat verdi.

Buhari, saldırının düzenlendiği cezaevine ziyaret ederek olaylarla ilgili bilgi aldı.

Buhari, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede yaşananları kınayarak, hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ailesine başsağlığı diledi.

Saldırıda firar eden 600 mahkumun yakalanması için güvenlik güçlerine talimat veren Buhari, "İstihbarat sisteminden hayal kırıklığına uğradım. Teröristler nasıl örgütlenebilir, silah sahibi olabilir, bir güvenlik tesisine saldırabilir ve ondan nasıl kurtulabilir?" dedi.

Dün gece Kuje bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıda aralarında 63 Boko Haram üyesinin bulunduğu yaklaşık 600 mahkum firar etmişti.

Saldırının cezaevindeki örgüt üyelerinin firar etmesi için terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlediğini belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Muhammed Buhari, Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Buhari, cezaevinden firar eden mahkumların yakalanmasını istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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