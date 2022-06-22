Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Commonwealth toplantısına katılmak için Ruanda'ya gitti - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Commonwealth toplantısına katılmak için Ruanda'ya gitti

22.06.2022 14:55
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Commonwealth toplantısına katılmak için Ruanda'ya gitti

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) toplantısına katılmak üzere Ruanda'nın başkenti Kigali'ye gittiği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) toplantısına katılmak üzere Ruanda'nın başkenti Kigali'ye gittiği bildirildi.

Devlet Başkanı Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin 20-26 Haziran'da Kigali'de düzenlenen Commonwealth toplantısına katılmak üzere ülkesinden ayrıldığını belirtti.

Adesina, Buhari'nin 24 Haziran'daki toplantının resmi açılış törenine, ardından Devlet ve Hükümet Başkanlarının üst düzey toplantılarına katılacağını aktardı.

Toplantıda, Buhari ve Commonwealth üyesi ülkelerin liderlerinin, vatandaşlarının ilerlemesi ve refahına odaklanan tartışmaları ele alacağına işaret eden Adesina, "Liderlerin Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma, borç sürdürülebilirliği, iklim değişikliği, yoksulluğun azaltılması, genç girişimciliği ve istihdamı, ticaret ve gıda güvenliği gibi bir dizi güncel konuyu ele almaları bekleniyor." ifadesini kullandı.

Buhari, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Commonwealth üyesi ülkeleri, Afrika'ya odaklanan küresel terörizme karşı mücadelede destek vermeye çağırmıştı.

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Kaynak: AA

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Commonwealth toplantısına katılmak için Ruanda'ya gitti - Son Dakika

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