Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Avrupa'ya Afrika ülkelerinin borçlarının yapılandırılması çağrısı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Avrupa ülkelerine ve küresel finans kurumlarına Afrika ülkelerinin borçlarını yeniden yapılandırma çağrısı yaptı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Buhari, Paris'te düzenlenen Afrika Ekonomisi Finansmanı Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Buhari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, küresel ekonomiye zarar vermesi nedeniyle emtia fiyatlarındaki düşüşün bazı ülkelerde büyümeyi daha da yavaşlattığını ve sağlık sektörünü zorladığını belirtti.

Devlet Başkanı Buhari, küresel salgının Afrika ekonomileri üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için Avrupa ülkelerinin ve küresel finans kurumlarının borç portföylerini yeniden yapılandırması gerektiğini söyledi.

Birçok Afrika ülkesinin halihazırda borç sıkıntısı yaşadığını dile getiren Buhari, "Bu durumda daha sürdürülebilir ve uygun fiyatlı finansman çözümlerine ihtiyaç var. Ayrıca bu mali desteklerin özel sektörlere de verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Buhari, Afrikalıların çoğunun salgında korunmasız kaldığının altını çizerek, Avrupa Birliği'nin Kovid-19 aşılarının daha az gelişmiş ülkelere adil ve eşit şekilde dağıtılmasını ve üretim tesislerinin kurulmasını teşvik etmesi gerektiğini belirtti.