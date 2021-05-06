Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den kaçırılan 16 üniversite öğrencisinin serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 20 Nisan'da kaçırılan 16 üniversite öğrencisinin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Buhari, Kaduna eyaletinde Green Field Özel Üniversitesinden kaçırılan 16 öğrencinin acilen serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Kaduna eyaletinde 12 Mart'ta kaçırılan 27 öğrencinin dün serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Buhari, "Kaçırılan 16 öğrencinin de acil ve koşulsuz serbest bırakılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Buhari, ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadelede halkın da önemli rol oynaması gerektiğine dikkati çekerek "ülkedeki güvenlik sorunlarını siyasallaştıran politikacıları" da kınadı.

Silahlı kişilerin, 20 Nisan gecesinde Green Field Özel Üniversitesine düzenlediği saldırıda 20 öğrenci kaçırılmıştı.

Öğrencilerden biri fidye karşılığı serbest bırakılırken, kaçırılanlardan 3'ü ölü bulunmuştu.

Kaduna Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, öğrencilerin serbest bırakılması karşılığında fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.