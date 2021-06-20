Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Mali'de sivil yönetime dönülmesi için "baskı" uygulama çağrısı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderlerine, Mali'de sivil yönetime dönmeleri için asker yönetimine "baskı" uygulanması çağrısı yaptı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 59'uncu ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Buhari, burada yaptığı açıklamada, ECOWAS'ın Mali üyeliğinin askıya alınmasını doğru bir karar olduğunu vurgulayarak, Mali'de sivil yönetime dönmeleri için asker yönetimine "baskı" uygulanması çağrısında bulundu.

Toplantıda ECOWAS'ı ilgilendiren ve ele alınması gereken önemli konular olduğunu işaret eden Buhari, "Bunu yaparken de vatandaşlarımızı olumlu yönde etkileyecek gerçekçi ve pratik kararlar almalıyız." dedi.

Buhari, Batı Afrika ülkelerinde demokrasi gelişmeye devam ederken, Mali'deki son olayların, halkın istedikleri hükümet biçimini özgürce seçme isteklerini korumak için ihtiyatlı olmanın çok önemli bir zorunluluk olduğunu hatırlattığını söyledi.

9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuştu.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamıştı.

Başbakan olarak, 18 Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun öne çıkan isimlerinden Chogeul Maiga'nın atanması, sivil başbakan konusunda ısrar eden ECOWAS tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Gana'da 19 Haziran'da tekrar bir araya gelecek ECOWAS'ın diğer talepleri arasında ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı Ndaw ve Başbakan Ouane'nin serbest bırakılması yer alıyor.