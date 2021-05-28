Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Mali'deki siyasi krize karşı birlik çağrısı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Mali'de devam eden siyasi krize karşı birlik çağrısı yaptı.

Buhari, Mali'ye ara bulucu olarak giden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Temsilcisi Goodluck Jonathan ile başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Buhari, Goodluck ile Mali'deki mevcut durumu ele aldıklarını söyledi.

Buhari, Mali'deki siyasi krizin aktörlerine, "barış ve birlik için bir araya gelme" çağrısı yaptı.

Ülkenin büyük bir kısmının isyancıların elinde olduğunu belirten Buhari, "Krizin daha fazla tırmanması değil, bir uzlaşı ve barışın yeniden tesis edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Buhari, ülkedeki mevcut çıkmaza kabul edilebilir bir çözüm bulmak için bölge liderlerinin acilen toplanması gerektiğini kaydetti.

ECOWAS, Mali'de devam eden darbe girişiminde ara buluculuk yapmak için 25 Mayıs'ta ülkeye temsilci yollamıştı.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Ülkede, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Gözaltında tutulan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ı dün serbest bırakılmıştı.