Buhari ayrıca ülkede güvensizlik, aşırı yoksulluk ve yaygın yolsuzluğun devam etmesine rağmen, hükümetin bu sorunlara çözüm bulmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Muhammed Buhari, Demokrasi, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den şeffaf seçim sözü - Son Dakika

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