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Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ülkesindeki teröristlerle mücadele için destek çağrısı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ülkesindeki teröristlerle mücadele için destek çağrısı

18.12.2021 17:26
Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ülkesindeki teröristlerle mücadele için destek çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki terör örgütü Boko Haram'la mücadele için uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki terör örgütü Boko Haram'la mücadele için uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Buhari, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Boko Haram terör örgütünün son zamanlarda iç çekişmelerle parçalanmış durumda olduğunu belirtti.

Nijerya savunma güçlerinin Boko Haram'a karşı mücadelesine rağmen, teröristlerin halen aktif olduğuna işaret eden Buhari, teröristlerin artık "yumuşak hedefler"e yöneldiğini söyledi.

Buhari, Afrika kıtasında teröristlerin ve isyancıların yenilgiye uğratılmasına yardımcı olmak için uluslararası toplumu somut destek sağlamaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen Zirve'nin, terör konusuna gereken önemi verirken aynı zamanda Afrika'daki kalkınma ve altyapıya da odaklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Buhari, "Bu ortaklığın odaklanması gereken bir diğer alan, bizi Nijerya'da, Türkiye'de, Afrika'da ve aslında tüm dünyada etkileyen küresel iklim değişikliği sorunu." dedi.

Buhari, gıda güvensizliğinin, göllerin kuruması yoluyla çatışma için bir katalizör haline geldiğini belirterek, bu sorunun, geçim kaynağı kaybına ve gençlerin göçüne neden olduğunu ifade etti.

Buhari, Türkiye ile Afrika'nın, sadece Kovid-19'a karşı mücadelede değil, aynı zamanda çeşitli sektörlerde dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma oluşturmak için de birbirlerine karşılıklı destek verdiğini ifade etti.

Devlet Başkanı Buhari, Nijerya'nın 2022-2026 Ortak Eylem Planı'nın yanı sıra Zirve Deklarasyonu'nu da güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ülkesindeki teröristlerle mücadele için destek çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ülkesindeki teröristlerle mücadele için destek çağrısı - Son Dakika
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