Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ülkesindeki güçlerine saldırılara karşı proaktif çabalar çağrısı - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ülkesindeki güçlerine saldırılara karşı proaktif çabalar çağrısı

09.03.2022 01:52
Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ülkesindeki güçlerine saldırılara karşı proaktif çabalar çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik güçlerine, ülkesinde artan saldırılara karşı proaktif çabalar çağrısı yaptı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik güçlerine, ülkesinde artan saldırılara karşı proaktif çabalar çağrısı yaptı.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari, ülkenin Kebbi eyaletinde 60 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları "acımasız cinayet" olarak nitelendirdi.

Buhari, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve eyalet hükümetine ve halkına başsağlığını diledi.

Güvenlik güçlerinin ülkede artan saldırılara karşı proaktif çabalar göstermeleri çağrısı yapan Buhari, "Bu korkunç suç seviyesi endişe verici ve Nijeryalıları bu canavarla kararlı bir şekilde mücadele etmek için ne gerekiyorsa yapacağım konusunda temin etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Silahlı kişiler, 6 Mart Pazar gecesi Kebbi eyaletine bağlı Sakaba bölgesinin köylerindeki gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

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Muhammed Buhari, Nijerya, Cinayet, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ülkesindeki güçlerine saldırılara karşı proaktif çabalar çağrısı - Son Dakika


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