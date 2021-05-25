Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den, uluslararası topluma Çad'ı barışçıl geçiş için destekleme çağrısı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, uluslararası kamuoyunu, Çad'ı 18 ayda askeri yönetimden demokratik hükümete geçişi barışçıl şekilde tamamlaması için desteklemeye çağırdı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Buhari, eski Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ölümünden sonra ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere Çad Gölü Havzası Devlet Başkanları ve Hükümet Başkanları Olağanüstü Zirvesi düzenledi.

Zirveye Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı General Muhammed İdris Deby ve üst düzey yetkililer katıldı.

Devlet Başkanı Buhari, zirvede yaptığı konuşmada, Çad'ın 18 aylık süre içinde askeri yönetimden demokratik hükümete geçişi barışçıl şekilde tamamlaması için uluslararası kamuoyunun desteği gerektiğini belirtti.

Barışçıl geçişte Çad anayasasına da saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Buhari, "Geçiş dönemi sivillerin öncülüğünde olmalı ve anayasal olarak yetkilendirilmiş hükümet organlarına ülkeyi idare etme sorumluluğu yüklenen gerekli yetkilere sahip olmalı." ifadesini kullandı.

Buhari, Çad Gölü Havzası'nda çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirterek, bunu da aşmak için uluslararası kamuoyu desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı grup Çad'da Değişim ve Uyum Cephesine (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.