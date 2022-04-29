Nijerya Devlet Başkanı Buhari, devlet başkanlığı seçiminde dış müdahaleye karşı uyardı - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, devlet başkanlığı seçiminde dış müdahaleye karşı uyardı

29.04.2022 22:12
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, devlet başkanlığı seçiminde dış müdahaleye karşı uyardı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde dış müdahale ihtimaline karşı uyardı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde dış müdahale ihtimaline karşı uyardı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Buhari, ülkedeki diplomatlarla başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda iftarda bir araya geldi.

Buhari, burada yaptığı konuşmada, Nijerya'da 2023'te demokrasi yoluyla yeni hükümetin seçileceğini belirtti.

Dışarıdan seçime müdahale edilebileceğinin ve bundan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Buhari, "Nijerya bu yörüngeden geçerken, siz diplomatik birliklerin üyelerince temsil edilen küresel topluluktaki dostlarımızı olumlu bir rol üstlenmeye çağırıyorum." dedi.

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Ankara Sanayi Odası, Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya Devlet Başkanı Buhari, devlet başkanlığı seçiminde dış müdahaleye karşı uyardı - Son Dakika
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