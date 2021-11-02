Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Glasgow'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Afrika'nın verimli tarım için 100 milyon hektardan fazla bozulmuş araziyi restore etme hedefinin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre Buhari, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katıldı.

Buhari, burada yaptığı konuşmada, Afrika'daki arazi bozulumu, çölleşme, orman ekosistemlerinin tükenmesi ve biyolojik çeşitlilik sorunlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Buhari, "Afrikalı liderlerin toprak restorasyonuna yönelik ortak çabalarla, kıtanın üretken tarım için 100 milyon hektardan fazla bozulmuş araziyi restore etme hedefinin gerçekleştirilebileceği konusunda iyimserim." dedi.