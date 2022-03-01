Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidiyor

01.03.2022 13:40
Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidiyor

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, sağlık kontrolü için yine İngiltere'nin başkenti Londra'ya gideceği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, sağlık kontrolü için yine İngiltere'nin başkenti Londra'ya gideceği bildirildi.

Devlet Başkanı Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin 3-4 Mart'ta Kenya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) etkinliğine katılmak üzere yola çıktığını belirtti.

Adesina, bu etkinliğin ardından Buhari'nin sağlık kontrolü için iki haftalığına Londra'ya gideceğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle uzun süredir yurt dışına seyahat etmeyen 79 yaşındaki Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı.

Buhari'nin uzun süre yurt dışında kalması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

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Muhammed Buhari, Nijerya, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika


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