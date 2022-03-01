Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidiyor - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, sağlık kontrolü için yine İngiltere'nin başkenti Londra'ya gideceği bildirildi.
Devlet Başkanı Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin 3-4 Mart'ta Kenya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) etkinliğine katılmak üzere yola çıktığını belirtti.
Adesina, bu etkinliğin ardından Buhari'nin sağlık kontrolü için iki haftalığına Londra'ya gideceğini ifade etti.
Kovid-19 nedeniyle uzun süredir yurt dışına seyahat etmeyen 79 yaşındaki Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı.
Buhari'nin uzun süre yurt dışında kalması ülkede siyasi krize neden olmuştu.
Kaynak: AA
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