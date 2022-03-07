Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, sağlık kontrolü için yine İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Buhari, başkent Abuja'daki Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkeden ayrılırken görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya devrettiğini belirtti.

Ülkeyi tek başına yönetmediğine işaret eden Buhari, "İşi tek başıma yaptığımı iddia edemem. Hükümet tam olarak temsil ediliyor. Başkan Yardımcısı orada, anayasal olarak ben yokken o sorumlu ve hükümet sekreteri ve daha sonra genelkurmay başkanı yani benim sorun eden bir şeyim yok." dedi.

Öte yandan Devlet Başkanı Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin sağlık kontrolü için iki haftalığına Londra'ya gideceğini kaydetti.

Buhari'nin 4 Mart'ta sağlık kontrolü için Londra'ya gideceği açıklanmış ancak daha sonra bu iptal edilmişti. İptalin sebebi açıklanmamıştı.

Kovid-19 nedeniyle uzun süredir yurt dışına seyahat etmeyen 79 yaşındaki Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı.

Buhari'nin uzun süre yurt dışında kalması ülkede siyasi krize neden olmuştu.