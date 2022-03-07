Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti

07.03.2022 00:40
Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, sağlık kontrolü için yine İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, sağlık kontrolü için yine İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Buhari, başkent Abuja'daki Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkeden ayrılırken görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya devrettiğini belirtti.

Ülkeyi tek başına yönetmediğine işaret eden Buhari, "İşi tek başıma yaptığımı iddia edemem. Hükümet tam olarak temsil ediliyor. Başkan Yardımcısı orada, anayasal olarak ben yokken o sorumlu ve hükümet sekreteri ve daha sonra genelkurmay başkanı yani benim sorun eden bir şeyim yok." dedi.

Öte yandan Devlet Başkanı Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin sağlık kontrolü için iki haftalığına Londra'ya gideceğini kaydetti.

Buhari'nin 4 Mart'ta sağlık kontrolü için Londra'ya gideceği açıklanmış ancak daha sonra bu iptal edilmişti. İptalin sebebi açıklanmamıştı.

Kovid-19 nedeniyle uzun süredir yurt dışına seyahat etmeyen 79 yaşındaki Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı.

Buhari'nin uzun süre yurt dışında kalması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

YORUMLAR
500
İngiltere'deki Ukrayna Yardım Gönüllüleri İş Başında İngiltere'deki Ukrayna Yardım Gönüllüleri İş Başında

Muhammed Buhari, Nijerya, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti - Son Dakika


Son Dakika
00:27 Mahsun Kırmızıgül'den "Bergen" eleştirisi: Oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum
00:22 Elektrikte yeni dönem! EPDK'den tavan fiyatı uygulaması gündemde
23:55 Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu
23:24 TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz
22:59 Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek
22:56 Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi
22:37 Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler
22:17 Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 00:46:26. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement