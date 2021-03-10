Nijerya Devlet Başkanı Buhari, silahlı saldırılar nedeniyle Zamfara eyaletine 6 bin asker gönderdi - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde devam eden silahlı saldırılar nedeniyle eyalete 6 bin askerin gönderildiği bildirildi.

Zamfara Valisi Bello Mohammed Matawalle, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüştüğünü; eyalette artan şiddet olaylarını konuştuklarını söyledi.

Matawalle, görüşmede Buhari'nin eyaletteki güvenlik sorunlarına çözüm bulmak için 6 bin askerin gönderilmesine karar verdiğini aktardı.

Bölgeye gönderilen askerlerin yakında operasyonlara başlayacağını belirten Matawalle, Buhari'nin ayrıca, silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre tanıdığını ifade etti.

Öte yandan, Zamfara eyaletindeki ormanlarda 30 bin silahlı çete üyesinin bulunduğu bildirildi.

"Uçuşa yasak" bölge ilan edildi

Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.