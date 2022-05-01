Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Terörle mücadelede nihai zafer görüş alanımızda" - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Terörle mücadelede nihai zafer görüş alanımızda"

01.05.2022 19:08
Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Terörle mücadelede nihai zafer görüş alanımızda"

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin yakın zamanda terörle mücadeleden zaferle ayrılacağını bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin yakın zamanda terörle mücadeleden zaferle ayrılacağını bildirdi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yazılı açıklamasına göre Buhari, Nijerya'daki ve tüm dünyadaki Müslümanlara en iyi dileklerini göndererek, sona eren mübarek Ramazan ayı vesilesiyle bayramlarını kutladı.

Teröristlere karşı mücadelenin yakında sona ereceğini belirten Buhari, "Ülkede teröristlere karşı mücadele zorlu ve uzun sürdü. Nihai zafer görüş alanımızda. Boko Haram ve yan kuruluşlarının son korları artık sönüyor." ifadesini kullandı.

Buhari, ülkede güvenlik sağlanması için çaba sarf eden tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Muhammed Buhari, Boko Haram, Ramazan, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Buhari: 'Terörle mücadelede nihai zafer görüş alanımızda' - Son Dakika


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