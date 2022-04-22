Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesinde kaçırılanları kurtarma talimatı verdi - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde silahlı kişiler tarafından kaçırılan tüm kişilerin kurtarılması için güvenlik teşkilatlarına talimat verdi.

Buhari, ülkesinde artan güvenlik sorunları nedeniyle başkent Abuja'da güvenlik teşkilatlarıyla basına kapalı görüştü.

Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Buhari'nin ülkede son zamanlarda artan güvenlik sorunlarından duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini belirtti.

Monguno, Buhari'nin ülkede kaçırılan tüm insanların bir an önce ve zarar görmeden kurtarılması için tüm operasyonel ve istihbarat unsurlarına talimat verdiğini söyledi.

Nijerya'da silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, saldırının ardından 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin de kayıp olduğunu bildirmişti.