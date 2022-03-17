Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesinde yaşanan yakıt kıtlığından dolayı özür diledi - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesinde yaşanan yakıt kıtlığından dolayı özür diledi

17.03.2022 17:03
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesinde yaşanan yakıt kıtlığından dolayı özür diledi

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde uzun süredir devam eden yakıt kıtlığı nedeniyle halktan af diledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde uzun süredir devam eden yakıt kıtlığı nedeniyle halktan af diledi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, sağlık kontrolü için İngiltere'ye giden Buhari, yakıt kıtlığının halk ve işletmeler üzerinde oluşturduğu baskının farkında olduğunu işaret ederek "Ancak yardım yolda, çok yakında sorun halledilecek. Bunun için toplumun tüm kesimlerinden özür diliyorum." dedi.

Son günlerde ülkede yaşanan elektrik sorununa da değinen Buhari, sorunun elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde yaşanan voltaj düşüklüğü nedeniyle "tam sistem çökmesi"nden kaynaklandığını aktardı.

Buhari, elektrik sorununun çözülmesi için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Petrol zengini Nijerya, geçen ay Belçika'dan çok düşük kalite petrol ithal etmişti. Söz konusu düşük kalite petrol, arabalarda sorun yaratması nedeniyle kimse tarafından talep edilmemiş, bu da ülkede yakıt kıtlığına sebep olmuştu.

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Muhammed Buhari, Nijerya, England, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesinde yaşanan yakıt kıtlığından dolayı özür diledi - Son Dakika
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