Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki Twitter yasağının kaldırılması için şart koştu - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde 4 Haziran'da uygulamaya koyduğu Twitter yasağının kaldırılması için şart koydu.

Buhari, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, sosyal medyanın çok faydalı bir platform olduğunu ancak bazı kullanıcıların platformu kötü amaçlı kullandıklarını belirtti.

Ülkede Twitter'in yeniden faaliyet yürütmesi için ulusal güvenliğe ve kaynaşmaya dikkat etmesi gerektiğini altını çizen Buhari, "Twitter, Nijerya'da kayıt, fiziksel mevcudiyet ve temsil, adil vergilendirme, anlaşmazlık çözümü ve yerel içerik koşullarına uyacak." dedi.

Nijerya'da Twitter yasağı

Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.

Bu olay üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı Batı Afrika Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da, kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının, "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.