Nijerya Devlet Başkanı Buhari ve Başkan Yardımcısı Osinbajo, Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Devlet Başkanı Buhari ve Başkanı Yardımcısı Osinbajo, devlet başkanlığı konutunda canlı yayında COVAX tarafından teslim edilen AstraZeneca/Oxford aşısı yapıldı.

Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, Buhari ve Osinbajo'ya elektronik Kovid-19 aşı kartı teslim etti.

Nijerya, 2 Mart'ta COVAX'tan 3 milyon 924 AstraZeneca/Oxford aşısı teslim almıştı.

Ülkede dün başlatılan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında ilk olarak sağlık çalışanlarına aşılanmıştı.

Nijerya'da toplam 158 bin 42 Kovid-19 vakası görüldü, 1954 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.