Nijerya Devlet Başkanı Buhari, yasağın kaldırılmasının ardından ilk kez Twitter'ı kullandı - Son Dakika
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, yasağın kaldırılmasının ardından ilk kez Twitter'ı kullandı

02.05.2022 23:34
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, yasağın kaldırılmasının ardından ilk kez Twitter'ı kullandı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki Twitter yasağının kaldırılmasının ardından ilk kez söz konusu uygulamayı kullandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki Twitter yasağının kaldırılmasının ardından ilk kez söz konusu uygulamayı kullandı.

Buhari, Twitter'da çekildiği fotoğrafları paylaşarak, Nijeryalı Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Nijerya'da Twitter yasağı

Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran 2021'de yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran 2021'de Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

Hükümet, uzun aradan sonra ocakta yasağı kaldırmıştı.

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Muhammed Buhari, Haziran, Twitter, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Buhari, yasağın kaldırılmasının ardından ilk kez Twitter'ı kullandı - Son Dakika


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