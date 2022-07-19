Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart 'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu bir sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı.

Kaynak: AA

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya Devlet Başkanı, grevdeki akademisyenlerin sorunlarının çözülmesini istedi - Son Dakika

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