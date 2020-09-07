Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'den Afrikalı mevkidaşlarına 3. dönem uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'den Afrikalı mevkidaşlarına 3. dönem uyarısı Açıklaması

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Batı Afrika'da bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3. dönem için aday olacak liderleri, bölgede siyasi kriz yaratabilecekleri konusunda uyardı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'den Afrikalı mevkidaşlarına 3. dönem uyarısı Açıklaması, System.String[]

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Batı Afrika'da bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3. dönem için aday olacak liderleri, bölgede siyasi kriz yaratabilecekleri konusunda uyardı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'in başkenti Niamey'de 57. olağan zirvesini gerçekleştirdi.

Zirvede, ECOWAS Dönem Başkanlığına Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo seçildi. Dönem Başkanlığını Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'dan devralan Akuffo-Addo, bu görevi 1 yıl yürütecek.

Öte yandan zirvede konuşan Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ECOWAS üyesi ülke liderlerine, 3. dönem adaylıkları konusunda uyarıda bulundu.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'yı hedef alan Buhari, "Üye ülkelerimizin liderleri, görev sürelerindeki anayasal kısıtlamalara uymalılar. Zira bu, bölgede siyasi kriz ve gerginliğe neden olabilir." dedi.

Conde, 3. dönemi için referanduma gitmişti

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği Gine'de ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Conde, partisinin kendisine götürdüğü adaylık teklifini 1 Eylül'de kabul etmiş, birkaç gün sonrada adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 18 Ekim'de yarışacak adayların listesini henüz açıklamasa da Conde'nin adaylığı ülkede birçok çevre tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Alassane Ouattara, ilk döneminin sayılmadığını savunuyor

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara da 31 Ekim'de resmen aday olacağını duyurmuştu.

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ilk dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet partileri tarafından sertçe eleştirilen Ouattara, kendisine destek aramak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmüştü.

Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı, Afrika, Gine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 23:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'den Afrikalı mevkidaşlarına 3. dönem uyarısı Açıklaması - Son Dakika

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