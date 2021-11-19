Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Osinbajo, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika

Afrika turu kapsamında Nijerya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo tarafından kabul edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Devlet Başkanı Yardımcısı Osinbajo, Aso Rock Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Blinken ve Osinbajo, iklim değişikliği, güvenlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi gibi çeşitli konuları ele aldı.

Blinken ve Osinbajo, ABD ile Nijerya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Osinbajo, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülkenin arasındaki iş birliği ve birlikte çalışmanın önemli olduğunu belirterek, "Bu Kovid-19'a verilen yanıtta gösterildi. Bu, tüm dünyanın birbirine ne kadar bağlı olduğunu göstermenin eşit bir yolu." dedi.

İki ülkenin arasındaki iş birliğinin bir diğer önemli yönünün Nijerya'nın kuzeydoğusu ve Sahel bölgelerindeki güvenlik konularında ABD'den altyapı ve istihbarat desteği olduğunu işaret eden Osinbajo, bu bölgelerdeki güvenlik sorunlarının kritik olduğunu ifade etti.

Osinbajo, iklim değişikliği konusuna da değinerek, gelişmekte olan ülkeleri özellikle sanayileşme için yenilenebilir enerjiye güvenmeye çağırmanın haksızlık olacağını söyledi.

Blinken ise ABD ile Nijerya arasında iklim değişikliği, altyapı yatırımları, aşı üretme kapasitesinin geliştirilmesi, güvenlik gibi konularda iş birliği yapma sözü verdi.