Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Shehu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, Shehu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin karantinaya alındığı kaydedildi.
Shehu'ya Kovid-19 tanısı konulması sonrası kendisiyle görüşen Güvenlik Sorumlusu Aliyu Musa, Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed ile Devlet Başkanlığı Sekreteri Alhaji Tijani Umar'ın da karantinaya alındığı açıklandı.
Kaynak: AA
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