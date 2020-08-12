Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Kovid-19'u yendi - Son Dakika

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Kovid-19'u yendi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'nın Kovid-19 testi negatif çıktı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'nın Kovid-19 testi negatif çıktı. Onyeama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 haftadır karantinada olduğunu hatırlattı. Kendisine en son yapılan Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını aktaran Onyeama, kendisine dua edenlere sonsuza kadar minnettar olduğunu ifade etti. Bakan Onyeama, geçen ay Kovid-19'a yakalanmıştı. Nijerya'da şimdiye kadar 47 bin 290 Kovid-19 vakası görüldü, 956 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:31

Kaynak: AA

Son Dakika

Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı

Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı

Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı

Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu

Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti

Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi

Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar

Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım

Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı