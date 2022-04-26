Nijerya, DSÖ'den 9 milyon doz kolera aşısı alacak - Son Dakika

Nijerya'nın, kolera salgınıyla mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 9 milyon doz aşı alacağı bildirildi.

DSÖ Nijerya Temsilcisi Walter Mulombo, Kolera Kontrolünde Küresel Görev Gücü başlıklı programda yaptığı konuşmada, ülkede artan kolera vakalarının endişeye yol açtığını belirtti.

Mulombo, ülkesinin salgınla mücadele kapsamında örgütten 9 milyon doz Oral Kolera Aşısı (OCV) alacağını ifade ederek aşıların başkent Abuja'nın yanı sıra 9 eyalette uygulanacağını kaydetti.

Aşıların özellikle yağışlı mevsimlerde kolera vakalarındaki artışı önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Mulombo, tüm eyalet yetkililerine kolera salgınıyla daha etkili mücadele etmek için beraber hareket etme çağrısında bulundu.

DSÖ'ye göre, Nijerya'da geçen sene 111 binden fazla kolera vakası tespit edilmiş ve 3 bin 604 kişi salgından hayatını kaybetmişti.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.