Nijerya, DSÖ'den 9 milyon doz kolera aşısı alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya, DSÖ'den 9 milyon doz kolera aşısı alacak

26.04.2022 14:04
Nijerya, DSÖ'den 9 milyon doz kolera aşısı alacak

Nijerya'nın, kolera salgınıyla mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 9 milyon doz aşı alacağı bildirildi.

Nijerya'nın, kolera salgınıyla mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 9 milyon doz aşı alacağı bildirildi.

DSÖ Nijerya Temsilcisi Walter Mulombo, Kolera Kontrolünde Küresel Görev Gücü başlıklı programda yaptığı konuşmada, ülkede artan kolera vakalarının endişeye yol açtığını belirtti.

Mulombo, ülkesinin salgınla mücadele kapsamında örgütten 9 milyon doz Oral Kolera Aşısı (OCV) alacağını ifade ederek aşıların başkent Abuja'nın yanı sıra 9 eyalette uygulanacağını kaydetti.

Aşıların özellikle yağışlı mevsimlerde kolera vakalarındaki artışı önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Mulombo, tüm eyalet yetkililerine kolera salgınıyla daha etkili mücadele etmek için beraber hareket etme çağrısında bulundu.

DSÖ'ye göre, Nijerya'da geçen sene 111 binden fazla kolera vakası tespit edilmiş ve 3 bin 604 kişi salgından hayatını kaybetmişti.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci: 'Su medeniyettir, vatandır, nimettir' Bakan Kirişci: 'Su medeniyettir, vatandır, nimettir' Nijerya'da geçen yıl 111 binden fazla kolera vakası görüldü Nijerya'da geçen yıl 111 binden fazla kolera vakası görüldü

Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya, Aşı, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya, DSÖ'den 9 milyon doz kolera aşısı alacak - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Songül Karlı dolandırıcı olduğunu iddia ettiği eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi
12:57 28 Nisan'da Danıştay'da gündem konusu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı açılan davalar olacak!
13:00 İYİ Parti Gezi kararını "muhalefet şerhi" yapan hakim üzerinden değerlendirdi! Hakim "dinlemeler hukuksuz, dosyada delil yok" demişti
13:37 Gözler Bilim Kurulu'nun son toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurul üyeleri ile açıklama yapacak
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
13:23 Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak!
13:19 Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm!
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı
13:11 Işın Karaca'dan yine Gülşen eleştirisi! Kızım görünce "Anne, neden?" diye sordu!
13:05 Bakan Koca'dan "Son Bilim Kurulu toplantısı" anonslu girizgah: Pandemi bitiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 14:14:59. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya, DSÖ'den 9 milyon doz kolera aşısı alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement