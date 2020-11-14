Nijerya, Dünya Bankasından 750 milyon dolar alacak - Son Dakika

Nijerya, Dünya Bankasından 750 milyon dolar alacak

14.11.2020 02:59
Nijerya, Dünya Bankasından 750 milyon dolar alacak, System.String[]

Nijerya'nın, Dünya Bankasından 750 milyon dolar kredi alacağı bildirildi.

Nijerya'nın, Dünya Bankasından 750 milyon dolar kredi alacağı bildirildi.

Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya Kovid-19 Eylem, Kurtarma ve Ekonomik Teşviki" başlıklı programa katıldı.

Ahmed, burada yaptığı konuşmada, hükümetin, ülkenin ekonomisini yeniden canlandırmak ve yoksul ailelerin tüketimini desteklemek için Dünya Bankasından 750 milyon dolar kredi alacağını belirtti.

Hükümetin bu krediyle ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisini azaltmak için fırsatlar yaratacağını kaydeden Ahmed, "Ülkemizde artan iç huzursuzluğun temel nedenini görmezden gelirsek sonuçları çok kötü olur. Bu nedenle, Kovid-19'un Nijerya halkına ve ekonomiye zarar vermemesi için sağlam bir yol bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ahmed, ülkenin ekonomisinin iyileşmesi için farklı alanlarda çalışmalar yapıldığını ve yakında bu sorunun çözüleceğini söyledi.

Nijerya, Maliye, Abuja, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya, Dünya Bankasından 750 milyon dolar alacak - Son Dakika


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