Nijerya, Fas'a Uzanacak Doğalgaz Boru Hattı Projesi Teklifini Onayladı

ABUJA, 2 Haziran (Xinhua) -- Nijerya hükümeti Çarşamba günü, Nijerya ile Fas arasında doğalgaz boru hattı inşa edilmesi teklifini onayladı. Başkent Abuja'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Nijerya Federal Yürütme Konseyi'nin haftalık toplantısında Petrol Kaynakları Bakanlığı tarafından sunulan bir teklifin onaylandığını duyurdu. Bakan, konseyin, devlet tarafından işletilen Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ne (NNPC) Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile bir mutabakat zaptı imzalaması talimatı verdiğini bildirdi.

Sylva, ECOWAS tarafından koordine edilen projenin hala başlangıç ve mühendislik tasarım aşamasında olduğunu ve tasarım tamamlandıktan sonra maliyetin belirleneceğini söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, önerilen mega projenin yaklaşık 7.000 kilometre boyunca uzanan, dünyanın en uzun açık deniz boru hatlarından biri olması planlanıyor.Sylva, bu gaz boru hattı ile gazın çok sayıda Batı Afrika ülkesi ile Fas'a ulaştırılmasının, Fas üzerinden de İspanya ve diğer Avrupa ülkelerine aktarılmasının öngörüldüğünü söyledi. Özellikle derin sularda bol miktarda keşfedilmiş ancak henüz çıkarılamamış doğalgazı bulunan Nijerya, Afrika'nın en büyük gaz rezervlerinden birine sahip.