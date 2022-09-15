Fas-Nijerya doğal gaz boru hattı inşası için imzalar atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fas-Nijerya doğal gaz boru hattı inşası için imzalar atıldı

15.09.2022 17:40
Fas-Nijerya doğal gaz boru hattı inşası için imzalar atıldı

Nijerya, Fas ve Batı Afrika ülkeleri, Fas-Nijerya doğal gaz boru hattı inşası için mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya, Fas ve Batı Afrika ülkeleri, Fas-Nijerya doğal gaz boru hattı inşası için mutabakat zaptı imzaladı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen imza törenine Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi Genel Müdürü Emine Binhıdra, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Temsilcisi Sediko Douka ve Nijerya Petrol Şirketi (NNPC) CEO'su Mallam Mele Kolo Kyari katıldı.

Törende konuşan Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi Genel Müdürü Binhıdra, söz konusu anlaşmanın, tüm Batı Afrika ülkelerine gaz sağlayacak çok önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Binhıdra, Nijerya-Fas doğal gaz boru hattının, Avrupa kıtasına ihracat için yeni bir geçiş noktası olacağını dile getirdi.

Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi, ECOWAS ve NNPC'den yapılan ortak yazılı açıklamada ise doğal gaz boru hattının, Nijerya'dan başlayıp Batı Afrika sahili boyunca uzanacağı ve Fas'ta son bulacağı aktarıldı.

Söz konusu boru hattının, Fas-Avrupa doğal gaz boru hattına ve Avrupa doğal gaz şebekesine bağlanacağı kaydedildi.

Uzunluğu 5 bin 660 kilometre olacak ve 25 yılda kademeli olarak tamamlanacak boru hattının, hem Batı Afrika hem de Avrupa'daki artan gaz ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

NNPC, 2 Haziran'da, ECOWAS ile Nijerya-Fas doğal gaz boru hattının inşası için anlaşmaya varmıştı.

Merkezi Nijerya'nın başkenti Abuja olan ECOWAS, 28 Mayıs 1975'te kuruldu. 15 üyesi (Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo) bulunan kuruluş, bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

YORUMLAR
500
Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle kapatılan okullar yeniden açılıyor Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle kapatılan okullar yeniden açılıyor Nijerya, Hindistan iş birliğiyle yerli aşılarını üretecek Nijerya, Hindistan iş birliğiyle yerli aşılarını üretecek
Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas-Nijerya doğal gaz boru hattı inşası için imzalar atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:53 Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 17:51:19. #1.12#
SON DAKİKA: Fas-Nijerya doğal gaz boru hattı inşası için imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement