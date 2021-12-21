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Nijerya: FETÖ'nün, Türkiye'yle ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Nijerya: FETÖ'nün, Türkiye'yle ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceğiz

21.12.2021 22:04
Nijerya: FETÖ'nün, Türkiye'yle ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceğiz

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye ile ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye ile ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceklerini belirtti.

İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Shehu, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ve Nijerya'da bulunan FETÖ üyeleri konusunda Türkiye ile ortak görüşe sahip olduklarının altını çizdi.

Shehu, "Bu, başarısız darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili figürle bağlantılı bazı Türk yatırımları, okullar ve hastanelerle ilgili." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün Türkiye'yle ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceklerine işaret eden Shehu, Nijerya Merkez Bankası ve Mali İstihbarat birimlerinin sıkı takibiyle söz konusu yatırımlardan elde edilen paranın, yıkıcı faaliyetleri finanse etmek için hiçbir yere taşınamayacağını vurguladı.

Garba Shehu, Türkiye'nin modern ve aynı zamanda teknolojik açıdan gelişmiş bir savunma sanayisine sahip olduğunu belirtti.

Shehu, Türk teknolojisinin, Nijerya'yı, teröristlerin, adam kaçıranların ve haydutların tehdidinden kurtarma sürecini ve çabalarını kesinlikle hızlandıracağını kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Nijerya, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya: FETÖ'nün, Türkiye'yle ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika


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