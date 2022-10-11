Nijerya, Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şuruplara karşı uyardı - Son Dakika
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Nijerya, Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şuruplara karşı uyardı

11.10.2022 13:32
Nijerya, Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şuruplara karşı uyardı

Nijerya hükümeti, Gambiya'da tespit edilen böbrek yetmezliği vakaları ve çocuk ölümlerinin ardından Hindistan menşeli 4 şuruba karşı uyarıda bulundu.

Nijerya hükümeti, Gambiya'da tespit edilen böbrek yetmezliği vakaları ve çocuk ölümlerinin ardından Hindistan menşeli 4 şuruba karşı uyarıda bulundu.

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NAFDAC) yapılan açıklamada, söz konusu ilaçların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından araştırıldığı belirtilerek Nijerya vatandaşlarına bu ilaçlardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkede "standartların altındaki ürünleri" kullanan veya herhangi bir olumsuz reaksiyona maruz kalan herkesin derhal tıbbi yardım alması ve durumdan sağlık yetkililerini haberdar etmesi gerektiği belirtildi.

Ülkede söz konusu şurupların bulunup bulunmadığı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, öksürük şuruplarının içerdiği iddia edilen toksik maddelerin karın ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı ve ölüme yol açabilecek akut böbrek hasarı gibi etkileri olduğu ifade edildi.

Gambiya'da en az 69 çocuğun, yerel olarak satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

DSÖ de bu olayın üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen, ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti.

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Kaynak: AA

Gambiya, Nijerya, India, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şuruplara karşı uyardı - Son Dakika

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