Nijerya geçen sene film ve müzikten 104 milyon dolar kazandı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Nijerya geçen sene film ve müzikten 104 milyon dolar kazandı - Son Dakika

Nijerya geçen sene film ve müzikten 104 milyon dolar kazandı

6 saat önce

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, geçen sene kreatif endüstriden 104 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Nijerya geçen sene film ve müzikten 104 milyon dolar kazandı, System.String[]

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, geçen sene kreatif endüstriden 104 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Bakan Muhammed, başkent Abuja'daki Nijerya Turizm Geliştirme Şirketi'ne düzenlediği ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, ülkede 2019'da "Nollywood" olarak bilinen film endüstrisinden 53 milyon dolar ve müzik endüstrisinden de 51 milyon doları gelir elde edildiğini belirtti.

Kreatif endüstrinin ülkede en hızlı büyüyen alanlardan olduğuna işaret eden Muhammed, "Bugün 200 milyonluk nüfus için 53 sinema salonu ve 200'den az ekrana sahibiz. Ülkede en az bin sinema evi ve 6 bin ekrana ihtiyacımız var." dedi.

Muhammed, Nijerya'nın geçen sene 200'den az ekranın altında 53 milyon doları kazandıysa gelecek yılda daha fazlasını elde edebileceğini vurgulayarak, müzik endüstrisinden elde edilen gelirin 51 milyon dolardan 86 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Nijerya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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