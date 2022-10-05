Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı

05.10.2022 23:52
Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), Uganda'da patlak veren Ebola virüsü salgınının ardından Nijerya'da virüsün yayılma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), Uganda'da patlak veren Ebola virüsü salgınının ardından Nijerya'da virüsün yayılma riskine karşı vatandaşları uyardı.

NCDC'den yapılan açıklamada, Uganda ölümcül bir salgınla mücadeleye devam ederken, virüsün diğer Afrika ülkelerine yayılma riski taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Ebola virüsünün Nijerya'ya yayılma riski yüksek. Ebola'nın Sudan varyantı şu anda tedavi için etkili bir ilaca veya önleme için lisanslı aşıya sahip değil." ifadeleri kullanıldı.

Halkın virüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılan açıklamada, Nijerya'nın da salgına etkili bir şekilde tepki vermek için donanımlı olduğu aktarıldı.

Uganda'da ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kaynak: AA

Nijerya, Sudan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı - Son Dakika
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