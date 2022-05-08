Nijerya Hava Yolları, artan yakıt fiyatları nedeniyle uçuşları durduracak - Son Dakika
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Nijerya Hava Yolları, artan yakıt fiyatları nedeniyle uçuşları durduracak

08.05.2022 16:35
Nijerya Hava Yolları, artan yakıt fiyatları nedeniyle uçuşları durduracak

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da faaliyet gösteren Nijerya Hava Yolları'nın artan yakıt fiyatları gerekçesiyle yarından itibaren tüm yurt içi uçuşları durduracağı bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da faaliyet gösteren Nijerya Hava Yolları'nın artan yakıt fiyatları gerekçesiyle yarından itibaren tüm yurt içi uçuşları durduracağı bildirildi.

Nijerya Hava Yolları işletmecilerinden (AON) yapılan açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl yakıt fiyatlarının nerdeyse 4 kat arttığı ve hava yollarının 4 aydır hizmetleri sübvanse etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ülkede yarından itibaren tüm yurt içi uçuşların durdurulacağı kaydedilen açıklamada, "Dünyadaki hiçbir hava yolu, kısa sürede bu kadar astronomik bir yükselişin bu tür ani şokunu kaldıramaz." denildi.

Açıklamada, AON'un hükümete artan yakıt fiyatları için bir şeyler yapılması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Havacılık Bakanlığı, hava yollarını "operasyonları durdurmanın Nijeryalılar ve küresel yolcular üzerindeki çarpan etkisini dikkate alma" çağrısı yaptı.

Nijeryalı Tüketiciyi Koruma Kurumu ise Nijerya Hava Yolları'nın "Uçuşları durdurmanın yolcular üzerindeki etkisini ve böyle bir eylemle ilgili zorlukların büyüklüğünü dikkate almasını" istedi.

Nijerya'da artan yakıt fiyatları nedeniyle mart ayından bu yana birçok uçuş iptali ve gecikme yaşandı. Uçuş fiyatları da son haftalarda bazı güzergahlarda 3'e katlandı.

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Afrika, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya Hava Yolları, artan yakıt fiyatları nedeniyle uçuşları durduracak - Son Dakika


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