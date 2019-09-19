Son Dakika Haberleri: "Nijerya, Hepatit B hastalığının en fazla görüldüğü ülke"
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"Nijerya, Hepatit B hastalığının en fazla görüldüğü ülke"

57 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın, Hepatit B hastalığının en fazla görüldüğü ülke olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın, Hepatit B hastalığının en fazla görüldüğü ülke olduğu bildirildi.

Dünya Hepatitle Mücadele Komisyonu Nijerya Başkanı Dr. Mike Omotosho, yaptığı açıklamada, 200 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 30 milyon kişinin Hepatit B virüsünden etkilendiğini söyledi.

Omotosho, "Nijerya, dünyada Hepatit B hastalığının en fazla görüldüğü ülke konumunda." ifadesini kullandı.

Hepatit B'nin, HIV, sıtma ve verem gibi uluslararası alanda mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Omotosho, "Diğer hastalıklarla mücadele edilmesine rağmen Hepatit B ile ilgili mücadele büyük oranda gözardı edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Omotosho, Hepatit B virüsünün kan yoluyla bulaşabileceğini ya da anneden çocuğa geçebileceğini söyledi, virüsle daha fazla mücadele edileceğini dile getirdi.

Hepatit B hastalığı

Hepatit B, Hepatit B Virüsü (HBV) ile ortaya çıkan, ömür boyu süren, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen bir karaciğer hastalığı.

Kan, semen, vajina sıvısı veya diğer vücut sıvılarının bir kişinin vücuduna girmesiyle bulaşan Hepatit B'den korunmanın en iyi yolu aşılanmak.

Akut Hepatit B'de en sık görülen belirtiler arasında, ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, sarılık ve eklem ağrısı yer alıyor.

Nijerya, Afrika, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:28 Kaynak: AA
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