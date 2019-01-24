Son Dakika Haberleri: Nijerya, Hindistan'ın Afrika'daki En Büyük Ticaret Ortağı"

Nijerya, Hindistan'ın Afrika'daki En Büyük Ticaret Ortağı"

47 dakika önce

Abuja Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) Başkanı Adetokunbo Kayode, Nijerya'nın, Hindistan'ın Afrika'daki en büyük ticaret ortağı ve 1 numaralı ham petrol alıcısı olduğunu bildirdi.

Nijerya, Hindistan'ın Afrika'daki En Büyük Ticaret Ortağı
Abuja Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) Başkanı Adetokunbo Kayode, Nijerya'nın, Hindistan'ın Afrika'daki en büyük ticaret ortağı ve 1 numaralı ham petrol alıcısı olduğunu bildirdi.

Nijerya Organize Özel Sektör Zirvesi'nde konuşan Kayode, Nijerya'da 135'in üzerinde Hintli şirketin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Kayode, Nijerya'nın, Hindistan'ın Afrika'daki en büyük ticaret ortağı ve 1 numaralı ham petrol alıcısı olduğunu bildirdi.

Nijerya ile Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin 2017-2018'de 11,7 milyar dolara ulaştığını belirten Kayode, "Hindistan'ın Nijerya'ya ihracatı 2,26 milyar dolar, ithalatı ise 9,5 milyar dolara yükselmiştir." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin samimi ve derin bir şekilde ilerlediğini ifade eden Kayode, ekonomik ve teknolojik ilişkileri arttırmak için çabaladıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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