Nijerya hükümeti, greve giden akademisyenlere dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya hükümeti, greve giden akademisyenlere dava açtı

12.09.2022 01:32
Nijerya hükümeti, greve giden akademisyenlere dava açtı

Nijerya hükümeti, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir greve giden akademisyenlere dava açtı.

Nijerya hükümeti, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir greve giden akademisyenlere dava açtı.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, her iki taraf arasındaki görüşmelerde olumlu sonuç alınamaması nedeniyle Üniversite Akademisyenleri Sendikasına (ASUU) dava açtığını belirtti.

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu bir sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi emrini vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.

YORUMLAR
500
Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı Nijerya'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi öldü Nijerya'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi öldü
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya hükümeti, greve giden akademisyenlere dava açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:44 Kuzey Amerika'nın en nadir yılanı, 4 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı!
00:29 Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun
00:20 Husumetli aileler arasındaki tartışma kanlı bitti! Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
00:14 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Miçotakis gerilimi hakkında ilk açıklama: İkisinin de oyları düşüyor, popülist savaş kartına oynuyorlar
00:11 Meteoroloji'den kritik açıklama! Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı geldi
00:09 Enes Ünal frikik golüyle maça damga vurdu! Getafe, sahasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti
23:35 Kerem Aktürkoğlu, "Yalan söylemeyeceğim" diyerek itiraf etti: Etkilendim
23:13 İstanbul'da taksideki 2 kadın yolcunun taciz iddiası! "İmdat" diye bağırıp polisten yardım istediler
23:07 Korkutan hastalık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geri döndü! Kan damarlarını tıkayan yeni bir tür üretti
23:06 Yusuf Demir performansıyla beğeni toplarken, Galatasaray taraftarı TFF'ye tepki gösterdi: Bu çocuk Türk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 01:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya hükümeti, greve giden akademisyenlere dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement