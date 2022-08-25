Nijerya, reklamlarda yabancı mankenlerin kullanılmasını yasaklıyor - Son Dakika
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Nijerya, reklamlarda yabancı mankenlerin kullanılmasını yasaklıyor

25.08.2022 13:34
Nijerya, reklamlarda yabancı mankenlerin kullanılmasını yasaklıyor

Nijerya hükümeti, reklamlarda yabancı mankenlerin ve seslendirme sanatçılarının kullanılmasını yasaklayacak.

Nijerya hükümeti, reklamlarda yabancı mankenlerin ve seslendirme sanatçılarının kullanılmasını yasaklayacak.

Nijerya Reklam Düzenleme Konseyi (ARCON) Genel Müdürü Olalekan Fadolapo, 1 Ekim'den itibaren yabancı mankenlerin ve seslendirme sanatçılarının reklamlarda yer almasının yasaklanacağını açıkladı.

Fadolapo, bu kararın yerel içerik ve yetenekleri teşvik etmeyi ve ekonomik büyümeyi artırmayı amaçladığını belirterek "Tüm reklamlar, reklam ve pazarlama iletişimi materyalleri, yalnızca Nijeryalı modelleri ve seslendirme sanatçılarını kullanacak." ifadesini kullandı.

Yeni uygulamanın devam eden reklamları etkilemeyeceğini kaydeden Fadolapo, yeni yasağın 1 Ekim'den itibaren çekilecek reklamlar için geçerli olacağını aktardı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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