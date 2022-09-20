Nijerya'da HIV virüsünün yayılmasını engellemek için kampanya başlatıldı - Son Dakika
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Nijerya'da HIV virüsünün yayılmasını engellemek için kampanya başlatıldı

20.09.2022 18:16
Nijerya'da HIV virüsünün yayılmasını engellemek için kampanya başlatıldı

Nijerya hükümeti, ülkede gençler arasında İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nün (HIV) yayılmasını engellemek için kampanya başlattı.

Nijerya hükümeti, ülkede gençler arasında İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nün (HIV) yayılmasını engellemek için kampanya başlattı.

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Aliyu Gambo, başkent Abuja'da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, HIV virüsünün yayılmasını engellemek için kampanya başlattıklarını ve böylece toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Gambo, gençler için erken müdahalede bulunmak istediklerini, böylece Nijerya'daki HIV enfeksiyonlarını azaltabileceklerini belirtti.

HIV, doğrudan bağışıklık sistemine zarar veriyor ve bu virüsü taşıyanlar "HIV pozitif" olarak adlandırılıyor. HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden oluyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, HIV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da HIV virüsünün yayılmasını engellemek için kampanya başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da HIV virüsünün yayılmasını engellemek için kampanya başlatıldı - Son Dakika
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