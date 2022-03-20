Nijerya hükümetinden şiddet mağdurlarına 1 milyon dolar gıda desteği - Son Dakika
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Nijerya hükümetinden şiddet mağdurlarına 1 milyon dolar gıda desteği

20.03.2022 17:57
Nijerya hükümetinden şiddet mağdurlarına 1 milyon dolar gıda desteği

Nijerya hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) aracılığıyla ülkenin kuzeyindeki şiddet mağdurlarına yönelik gıda yardımı için 1 milyon dolar destek verdi.

Nijerya hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) aracılığıyla ülkenin kuzeyindeki şiddet mağdurlarına yönelik gıda yardımı için 1 milyon dolar destek verdi.

Nijerya hükümeti ve ECOWAS tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin, Dünya Gıda Programının ülkenin kuzeyindeki eyaletlere yönelik başlattığı gıda yardımı kampanyası kapsamında 1 milyon dolar destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, bu fonla ülkenin Zamfara, Katsina ve Borno eyaletlerinde halkın gıda ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi.

Ülkenin kuzeyinde artan şiddet olaylarının hayatı olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Etkilenen bu eyaletlerde, sürekli çatışmalar dışında iklim şokları, yüksek gıda fiyatları ve düşük hane halkı satın alma gücü, insanların kendi kendilerini besleme yeteneklerini baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Batı Afrika, Nijerya, dolar, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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