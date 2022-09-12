Nijerya hükümetinin, greve giden akademisyenlere açtığı dava 16 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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Nijerya hükümetinin, greve giden akademisyenlere açtığı dava 16 Eylül'e ertelendi

12.09.2022 15:51
Nijerya hükümetinin, greve giden akademisyenlere açtığı dava 16 Eylül'e ertelendi

Nijerya hükümetinin, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir grevde olan akademisyenlere açtığı davanın duruşması cumaya ertelendi.

Nijerya hükümetinin, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir grevde olan akademisyenlere açtığı davanın duruşması cumaya ertelendi.

Ulusal Sanayi Mahkemeden Yargıç Polycap Hamman, her iki taraf da duruşma için gerekli evrakları sunamadığı için davanın 16 Eylül'e ertelendiğini duyurdu.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, hükümet ile Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması nedeniyle olayı mahkemeye taşımıştı.

Hükümet adına ASUU'ya dava açan Ngige, mahkemenin greve giden akademisyenlerin işe geri dönmelerini istemişti.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta, 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı. Akademisyenlerin grevi devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi talimatı vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Hükümet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya hükümetinin, greve giden akademisyenlere açtığı dava 16 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya hükümetinin, greve giden akademisyenlere açtığı dava 16 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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