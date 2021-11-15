Nijerya, iklim değişikliği taahhütlerini yerine getirecek - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, hükümetin iklim değişikliği taahhütlerini yerine getireceğini ve bunu vatandaşlarının ihtiyaçlarına en uygun şekilde yapmaya odaklanacağını söyledi.

Osinbajo, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasından bir heyetle başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Sözcüsü Laolu Akande tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Osinbajo, kendisinin küresel net sıfır emisyona adil geçişi savunduğunu söyledi.

Nijerya hükümetinin iklim değişikliği taahhütlerini yerine getireceğini belirten Osinbajo, bunu vatandaşlarının ihtiyaçlarına en uygun şekilde yapmaya odaklanacağını ifade etti.

Osinbajo, Nijerya'nın ve diğer gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiği halde ülkesinin küresel sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Devlet Başkan Yardımcısı, çok taraflı kuruluşlara ve Batılı ülkelere "2050'ye kadar küresel net sıfır emisyon hedefine yönelik enerji geçiş planının bir parçası olarak gelişmekte olan ülkelerdeki fosil yakıtların ve gaz projelerinin planlı finansmanını durdurmaları" çağrısında bulundu.