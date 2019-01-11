Son Dakika Haberleri: Nijerya ile Çin Arasında Teröre Karşı İş Birliği Mutabakatı

Nijerya ile Çin Arasında Teröre Karşı İş Birliği Mutabakatı

42 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ile Çin arasında terörizme karşı askeri iş birliği alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Nijerya ile Çin Arasında Teröre Karşı İş Birliği Mutabakatı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ile Çin arasında terörizme karşı askeri iş birliği alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Nijerya Savunma Bakanı Mansur Dan-Ali, başkent Abuja'da Çin'in Nijerya Büyükelçisi Ziyou Pingjian ile iki ülke arasında askeri iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Bakan Dan-Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin'in Nijerya Büyükelçisinin de katılımıyla iki ülke arasında terörizme karşı iş birliğini öngören mutabakat zaptını imzaladık." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin Eylül 2018'de Çin'e yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin arttığına dikkat çeken Dan-Ali, "Terör bir ülkenin değil tüm dünyanın sorunudur. Tüm ülkeler terörizme karşı beraber hareket etmeli. Mutabakat zaptı ile Nijerya ve Çin arasında terörizme karşı iş birliği daha da güçlendi." ifadelerini kullandı.

Mutabakat kapsamında terör örgütü Boko Haram ile mücadelede Çin'in Nijerya'ya teknik destek sağlaması ve Nijerya'nın Çin'den savaş uçağı ve askeri ekipman desteği alması öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:29 Kaynak: AA

Nijerya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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